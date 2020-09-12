الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر





دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات جادة مع أسامه جلال مدافع نادى إنبي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لترميم خط الدفاع.





مفاوضات الزمالك مع أسامة جلال





تلقى مسؤولى إنبي اتصالات من نظرائهم في نادى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة متطلباتهم المادية لضم جلال لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه كشفت مصادر صحفية أن مسؤولى الزمالك قاموا بإغراء أسامة جلال بالحصول على 30 مليون جنيه خلال 4 مواسم، بواقع 6 ملايين جنيه، وفي الموسم الثاني 7 ملايين جنيه، وبالموسم الثالث 8 ملايين جنيه، والموسم الرابع والأخير 9 ملايين جنيه.





وطلب أسامة جلال مهله للتفكير في العرض المقدم من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، وتأجيل التفاوض حتى نهاية الموسم.



