الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات جادة مع أسامه جلال مدافع نادى إنبي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لترميم خط الدفاع.

مفاوضات الزمالك مع أسامة جلال

تلقى مسؤولى إنبي اتصالات من نظرائهم في نادى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة متطلباتهم المادية لضم جلال لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن مسؤولى الزمالك قاموا بإغراء أسامة جلال بالحصول على 30 مليون جنيه خلال 4 مواسم، بواقع 6 ملايين جنيه، وفي الموسم الثاني 7 ملايين جنيه، وبالموسم الثالث 8 ملايين جنيه، والموسم الرابع والأخير 9 ملايين جنيه.

وطلب أسامة جلال مهله للتفكير في العرض المقدم من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، وتأجيل التفاوض حتى نهاية الموسم.

الجدير بالذكر أن أسامة جلال تلقى العديد من العروض للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها من النادى الأهلي وكذلك بيراميدز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الزمالك الأهلي إنبي أسامة جلال

أخبار تهمك

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعة و 19 دقيقة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 6 ساعات

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' حقيقة رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم نجم إنبي

إنبي يزف نبأ سار للأهلي والزمالك بشأن ضم نجم الفريق

إنبي يفتح الباب أمام الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

إنبي يوضح حقيقة عرضي الأهلي وماديرا البرتغالي لضم أسامة جلال

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

11:32 م

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟