تفاصيل جديدة في مقتل سيدة خليجية بالطالبية

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، حيث إن السيدة في عقدها الخامس من العمر.



وأفادت التحقيقات، أن السيدة من دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرت في الجيزة بشقة في فيصل بالطالبية، حيث وجد جثتها مقتوله داخل الشقة وآثار بعثرة بمحتويات الشقة.



وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقتولة داخل شقتها بمنطقة فيصل بالطالبية.



وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، لضبط المتهم، وكانت كشفت التحريات الأولية، أن حارس العقار وراء مقتل السيدة لسرقتها.



كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية داخل شقتها، بنطاق القسم.



وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ برئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها لسماع أقواله حول الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.