صافرة أمين عمر "وش السعد" على الزمالك و"نحس" على الإنتاج الحربي

اختارت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء كل من: (محمد عبد المجيد، وسامي هلهل كمساعدين، ومحمد الشرقاوي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو).





أدار أمين عمر 13 مباراة بالموسم الحالي 2019 / 2020 (10 مباريات بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر – 1 بدوري أبطال إفريقيا – 1 بالكونفيدرالية)، أشهر البطاقة الصفراء 56 مرة، بينما أخرج البطاقة الحمراء مرتين فقط واحتسب 3 ركلات جزاء.





أرقام الزمالك والإنتاج الحربي مع صافرة أمين عمر





تولي الحكم أمين عمر إدارة 16 مباراة للزمالك طوال مشواره التحكيمي فاز الأبيض في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر أي مباراة، أشهر البطاقة الصفراء 37 مرة للاعبي الزمالك و24 مرة للمنافسين.





بينما أخرج البطاقة الحمراء 3 مرات للزمالك ومثلهم ضد خصوم الفريق الأبيض، واحتسب 5 ركلات جزاء 2 للفريق الزملكاوي و3 ركلات للمنافسين.





أدار أمين عمر مباراتين للزمالك هذا الموسم، الأولي كانت ضد الاتحاد السكندري بالجولة الأولي وفاز الفارس الأبيض 1-0، أما الثانية كانت ضد الجونة بالجولة الـ13 وفاز أبناء ميت عقبة ايضًا بهدفين دون مقابل.





على الجانب الآخر، تولي أمين عمر القيادة التحكيمية لـ10 مباريات لفريق الإنتاج الحربي، فاز في مباراتين فقط، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، أشهر البطاقة الصفراء 16 مرة للاعبي الفريق العسكري مقابل 21 إنذارًا للاعبي المنافسين، وأشهر البطاقة الحمراء مرتين، واحتسب 5 ركلات جزاء منهم 3 للإنتاج.





وقاد الحكم مباراتين للفريق العسكري في الموسم الحالي، تعادل مع المصري 1-1 في لقاء الجولة الـ12 بالدوري مع فريق سموحة، وفاز 2-1 على سموحة في لقاء الجولة 24 من البطولة المحلية.