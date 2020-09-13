صافرة أمين عمر "وش السعد" على الزمالك و"نحس" على الإنتاج الحربي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
اختارت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء كل من: (محمد عبد المجيد، وسامي هلهل كمساعدين، ومحمد الشرقاوي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو).

أدار أمين عمر 13 مباراة بالموسم الحالي 2019 / 2020 (10 مباريات بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر – 1 بدوري أبطال إفريقيا – 1 بالكونفيدرالية)، أشهر البطاقة الصفراء 56 مرة، بينما أخرج البطاقة الحمراء مرتين فقط واحتسب 3 ركلات جزاء.

أرقام الزمالك والإنتاج الحربي مع صافرة أمين عمر

تولي الحكم أمين عمر إدارة 16 مباراة للزمالك طوال مشواره التحكيمي فاز الأبيض في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر أي مباراة، أشهر البطاقة الصفراء 37 مرة للاعبي الزمالك و24 مرة للمنافسين.

بينما أخرج البطاقة الحمراء 3 مرات للزمالك ومثلهم ضد خصوم الفريق الأبيض، واحتسب 5 ركلات جزاء 2 للفريق الزملكاوي  و3 ركلات للمنافسين.

أدار أمين عمر مباراتين للزمالك هذا الموسم، الأولي كانت ضد الاتحاد السكندري بالجولة الأولي وفاز الفارس الأبيض 1-0، أما الثانية كانت ضد الجونة بالجولة الـ13 وفاز أبناء ميت عقبة ايضًا بهدفين دون مقابل.

على الجانب الآخر، تولي أمين عمر القيادة التحكيمية لـ10 مباريات لفريق الإنتاج الحربي، فاز في مباراتين فقط، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، أشهر البطاقة الصفراء 16 مرة للاعبي الفريق العسكري مقابل 21 إنذارًا للاعبي المنافسين، وأشهر البطاقة الحمراء مرتين، واحتسب 5 ركلات جزاء منهم 3 للإنتاج.

وقاد الحكم مباراتين للفريق العسكري في الموسم الحالي، تعادل مع المصري  1-1 في لقاء الجولة الـ12 بالدوري مع فريق سموحة، وفاز 2-1 على سموحة في لقاء الجولة 24 من البطولة المحلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الانتاج الحربي أخبار الزمالك

أخبار تهمك

محمد صلاح يزيح روني من عرش البريميرليج

منذ ساعتين و 48 دقيقة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' حقيقة رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ ساعة و 16 دقيقة

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ ثلث ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم منتخب مصر

منذ ثلث ساعة

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يتخلى عن مستحقاته من أجل الرحيل

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

فيكتور جوميز حكم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية "وش السعد" على الفراعنة

قبل موقعة الكأس.. جهاد جريشة "عدو" الأهلي أم "حبيب" بيراميدز (أرقام)

قبل موقعة كأس مصر.. ماذا يفعل الزمالك والمقاصة مع صافرة محمد معروف؟ (أرقام)

7 معلومات مثيرة عن الروماني "بيتريسكو" حكم نهائي كأس مصر

حكم السوبر.. "وش السعد" على الزمالك ويحمل "ذكري أليمة" للأهلي وشاهد على تألق "صلاح"

"جزار بطاقات ملونة".. من هو الليتواني "ماسيكا" حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك؟

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

11:32 م

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟