أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لسقوط "حيتان الإسكندرية" وسداد مليار جنيه للتصالح (فيديو)





وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أين جهاز الكسب غير المشروع مع هؤلاء المقاولين، وهم محبوسين حاليا"، قائلا: "محدش كان بيراعي ربنا والدنيا سداح مداح بيضربوا ورق مع تزوير أراض ملك للدولة".





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري





ل الإعلامي أحمد موسى، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلق لقب الحيتان على 5 من كبار المقاولين في الإسكندرية، سددوا غرامات تصالح على مخالفات البناء بلغت مليار جنيه.وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن واحد من هؤلاء الحيتان ثروته تبلغ مليار و200 مليون جنيه، من التجارة في الأراضي، وبيع أبراج لأراضي لا يمتلكها، وحقق ثراء فاحشًا من أراض الدولة.