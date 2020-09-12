"فاعليته وموعد طرحه وخطوات الحصول عليه".. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر أطلقت إشارة البدء للمرحلة الثالثة لتجربة لقاح كورونا في مصر، فهذا اللقاح ينافس في القمة وهو من ضمن اللقاحات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى فى أى لقاح هي الأمان، والثانية الفاعلية على نطاق محدود، والثالثة هي الفاعلية على نطاق أوسع.



وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم لبرنامج "المصري أفندي"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن هذا اللقاح غير نشط، وليس له أي مضاعفات، ولكن فكرته في تكوين أجسام مضادة، والاختبار هو كم سيستمر اللقاح في جسم الانسان، ومن الممكن أن يكون لقاحًا سنويًا.



وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أنه سيتم تجريب اللقاح لمدة 21 يوم، ثم ندخل في الجرعة الثانية، لمدة عام كامل، ويأتي المتطوع لمتابعته، فالتجربة الثالثة تستمر شهور، وقد تصل إلى عام، ولابد أن تكتمل المنظومة كاملة، قبل إقرار اللقاح، وهل سيكون موسميًا أم كاملا.



وأشار إلى أن أبرز معايير اختيار المتطوع أن يكون أعلى من 18 عاما، سيدات أو رجال، والتسجيل من خلال موقع الوزارة، ونرى هل يعاني من أي مرض، وألا يكون أصيب بفيروس كورونا، وألا تكون الأنثى حامل، وفي النهاية جميع الفحوصات مجانًا، وهناك بدلات نقدية.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





