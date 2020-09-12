محافظ القليوبية: مدينة الخصوص كانت أراضي زراعية بالكامل قبل 2011

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قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن قانون التصالح هو قانون استثنائى صدر خصوصًا من أجل مصلحة المواطن المصرى، وتقنين أوضاعه من أجل أن يشعر بالاطمئنان مستقبلًا، بالإضافة إلى أنه حفاظ على الأمن القومى المصرى، وتابع:" التعديات الصارخة وتهدد المواطن والدولة.. مدينة الخصوص مبنية بالكامل على أرض زراعية..قبل عام 2011 كانت جميعها أراضي زراعية".



وأضاف "الهجان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وجه بمراعاة البعد الاجتماعى فى حجم مخالفات البناء فى القرى والنجوع، مشددًا على أن القانون يصب في صالح المواطن المصري.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري