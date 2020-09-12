أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله «هاتريك» في شباك ليدز يونايتد

تحدث الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب قيادته فريقه للفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.





وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة :" ليدز يونايتد فريق صعب، لقد لعبنا بدون وجود جماهير ولكنهم لعبوا خارج أرضهم".





وأضاف :"نحن بحاجة لمواصلة التحسن من أجل تجنب تلقي ثلاث أهداف".





وتابع :"إنها بداية جيدة و ليدز كانوا يضغطون بقوة، لقد كانت كثافة لاعبيهم عالية".





وعن شعوره بالضغط قبل تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة قال :"لقد سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا أسهل قليلاً خاصةً مع عدم وجود المشجعين".



