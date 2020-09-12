أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله «هاتريك» في شباك ليدز يونايتد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
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تحدث الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب قيادته فريقه للفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة :" ليدز يونايتد فريق صعب، لقد لعبنا بدون وجود جماهير ولكنهم لعبوا خارج أرضهم".

وأضاف :"نحن بحاجة لمواصلة التحسن من أجل تجنب تلقي ثلاث أهداف".

وتابع :"إنها بداية جيدة و ليدز كانوا يضغطون بقوة، لقد كانت كثافة لاعبيهم عالية".

وعن شعوره بالضغط قبل تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة قال :"لقد سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا أسهل قليلاً خاصةً مع عدم وجود المشجعين".

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