التسجيل في تقليل الاغتراب للتحويل بين الجامعات والكليات 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
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التسجيل في تقليل الاغتراب للتحويل بين الجامعات والكليات 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

بعد الإعلان المباشر عن نتائج تنسيق المرحلتين الأولى و الثانية، بحث العديد من الطلاب على الإنترنت عن طريقة للتسجيل في برنامج الحد من الاغتراب 2020 الذي أطلقته و زارة التعليم العالي لجميع الطلاب كل عام، إنه يعمل على تقريب الطلاب من هويتهم و تقليل شعور الطلاب بالغربة، في الجامعة بعيدا عنهم.


تقليل الاغتراب 2020

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه المرحلة من التنسيق في الأكاديميات و الجامعات المصرية ستبدأ فعليًا بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية من التنسيق، و هي النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى في مصر، اتصل بالإنترنت قبل أيام قليلة.


شروط وقواعد التسجيل في برنامج التقليل من الاغتراب

و أكدت وزارة الصحة أن الخطة ستطبق فقط على الطلاب الملتحقين بالحلقتين الأولى و الثانية بنسبة 10٪ لتقليل عدد الطلاب بالمدن الجامعية، تتلخص هذه الشروط على النحو التالي:

تتم التحويلات فقط على الموقع الإلكتروني ، ولا يتم قبول التحويلات الورقية.
 يحتاج الطلاب للتغيير مرة واحدة فقط.
التحويل إلى الجامعة المقابلة لجامعة أو كلية أخرى.
 بعد النقل ، يجب أن يكون الطلاب مشروطًا بالتوزيع الجغرافي.
طريقة التسجيل في تقليل الاغتراب 2020

ذكرت و زارة التعليم العالي أنه يجب على الطلاب اتخاذ خطوات مباشرة عند التسجيل في برنامج الحد من الاغتراب، و التي نوجزها أدناه:

يمكن للطلاب الوصول مباشرة إلى موقع التنسيق على الإنترنت.
 اختر برنامجًا لتقليل الاغتراب ثم قم بالتسجيل في الموقع.
 سجل برقم المقعد ورقم التعريف و كلمة المرور.
 بعد ذلك، يوجه الطالب إلى صفحة أخرى حيث يكتب بيانات البث.
 اكتب رغباتك بترتيب التوزيع الجغرافي.
 انقر فوق الزر “تحويل”.


التسجيل في تقليل الاغتراب للتحويل بين الجامعات والكليات 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

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