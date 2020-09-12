التسجيل في تقليل الاغتراب للتحويل بين الجامعات والكليات 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

بعد الإعلان المباشر عن نتائج تنسيق المرحلتين الأولى و الثانية، بحث العديد من الطلاب على الإنترنت عن طريقة للتسجيل في برنامج الحد من الاغتراب 2020 الذي أطلقته و زارة التعليم العالي لجميع الطلاب كل عام، إنه يعمل على تقريب الطلاب من هويتهم و تقليل شعور الطلاب بالغربة، في الجامعة بعيدا عنهم.









تقليل الاغتراب 2020





أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه المرحلة من التنسيق في الأكاديميات و الجامعات المصرية ستبدأ فعليًا بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية من التنسيق، و هي النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى في مصر، اتصل بالإنترنت قبل أيام قليلة.









شروط وقواعد التسجيل في برنامج التقليل من الاغتراب





و أكدت وزارة الصحة أن الخطة ستطبق فقط على الطلاب الملتحقين بالحلقتين الأولى و الثانية بنسبة 10٪ لتقليل عدد الطلاب بالمدن الجامعية، تتلخص هذه الشروط على النحو التالي:





تتم التحويلات فقط على الموقع الإلكتروني ، ولا يتم قبول التحويلات الورقية.

يحتاج الطلاب للتغيير مرة واحدة فقط.

التحويل إلى الجامعة المقابلة لجامعة أو كلية أخرى.

بعد النقل ، يجب أن يكون الطلاب مشروطًا بالتوزيع الجغرافي.

طريقة التسجيل في تقليل الاغتراب 2020





ذكرت و زارة التعليم العالي أنه يجب على الطلاب اتخاذ خطوات مباشرة عند التسجيل في برنامج الحد من الاغتراب، و التي نوجزها أدناه:





يمكن للطلاب الوصول مباشرة إلى موقع التنسيق على الإنترنت.

اختر برنامجًا لتقليل الاغتراب ثم قم بالتسجيل في الموقع.

سجل برقم المقعد ورقم التعريف و كلمة المرور.

بعد ذلك، يوجه الطالب إلى صفحة أخرى حيث يكتب بيانات البث.

اكتب رغباتك بترتيب التوزيع الجغرافي.