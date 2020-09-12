عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:48 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي
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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بالرد على رسالة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي لكرة القدم، له بعدما وجه الأخير له الشكر على دعمه له.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا يمكن أن أتاخر يومًا ما على أي من أبناء وطني الثاني مصر خصوصًا عندما يكون ابنًا مخلصًا من أبناء النادي الأهلي الذي أعشقه وأتشرف بالانتماء له مشجعًا ومحبًا".

وأضاف الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي :"ترجع بالسلامة يا مؤمن أحسن من الأول".

وكان مؤمن زكريا قد وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ بعدما خصص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجه بأمريكا.

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