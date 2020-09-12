شاهد - محمد صلاح يسجل الهاتريك في شباك ليدز يونايتد.. ويتذكر مؤمن زكريا









وأهدي صلاح الهدف إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي يُعاني من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة. جاء الهدف في الدقيقة 88 من ضربة جزاء نفذها محمد صلاح بنجاح في شباك ليدز يونايتد الصاعد للدوري الإنجليزي.

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الهدف الثالث له "الهاتريك" والرابع لفريقه أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.