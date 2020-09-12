وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بجمعية رسالة بالدقي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم السبت، بإفتتاح فرع الشهيد أحمد المنسي باحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية وهو فرع مصدق بالدقي، بحضور الدكتور شريف عبد العظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وذلك تخليدًا لذكري الشهيد قائد معركة البرث.

وقد أعربت القباج عن سعادتها لتواجدها هذا اليوم في جمعية رسالة حيث ثمنت الدور الذي تقوم به الجمعية ف رسالة تتم اليوم ٢٠ عامًا من العمل ليس فقط الانساني ولكن التنموي الاصيل بما يحمله من معنى فقد بدأت كنشاط طلابي وتطوع ووصلت إلي فرع على مستوى الجمهورية.

كما أكدت أن الجميل ايضًا في هذا اليوم هو تسمية هذا المبنى باسم الشيهد احمد منسي وهو رمز للبطولة حيث تعد البطولة ايضًا في كافة ميادين العمل فكل من يحمل قلم وفأس فهو يجاهد ونحن جميعًا نعمل فداء للوطن.

ولفتت القباج إلى أن العمل التنموي يتطلب العمل بروح الفداء فهذه الروح هي التي تبني الأوطان.

كما أثنت ايضًا على الروح التي شاهدتها بين الشباب في هذا المبنى والعمل التطوعي الذي يقومون به سواء في خدمة ذوي الاعاقة وتنمية الشباب ومحو الامية نحن داخل مبنى يحمل كل معاني البناء فنحن لسنا نبني في الحجر ولكننا نبني في البشر.

وأكد الدكتور شريف عبد العظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، علي مدي فرحته وإعتزازه بإطلاق أسم الشهيد احمد منسي علي احد مقرات جمعية رسالة للتعبير عن مدي امتناننا وفخرنا ببطولاته.

كما شدد علي أن الجمعية منذ بدأ إنشائها لم تتوان عن دورها المجتمعي، ودائمًا تكون صاحبة السبق كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا حيث قامت بإطلاق تحدي الخير لاحتواء اثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.
وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بجمعية رسالة بالدقي
وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بجمعية رسالة بالدقي
وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بجمعية رسالة بالدقي
وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بجمعية رسالة بالدقي
وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بجمعية رسالة بالدقي
وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بجمعية رسالة بالدقي

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وزيرة التضامن نيفين القباج جمعية رسالة الدقي التضامن

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