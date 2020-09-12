أمير كرارة يبكي في حفل زفاف شقيقته (صور)

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حضر النجم أمير كرارة حفل زفاف، شقيقته وظهر وهو يبكي، أثناء رقصه معها وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



واكتفت شقيقة أمير كرارة، وزوجها بحفل زفاف بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين وذلك نظرا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مشاركته في مسلسل "الإختيار"، وذلك في السباق الرمضاني الماضي بجانب عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.