انطلاق امتحانات الدور الأول للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
انطلقت اليوم فاعليات اليوم الأول لامتحانات الدور الأول 2020 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

حيث أن عدد الطلاب الذين قد أدوا امتحان مادة اللغة العربية (121) طالب وطالبة، داخل 5 لجان (الشجرة العربية، وناصر العربية بجبل الأولياء، العربية بودمدنى، والتكامل بحلفا الجديدة)، وعدد (17) طالب وطالبة بلجنة مدرسة الجيلى الثانوية الصناعية، ولا يوجد أى شكوى من صعوبة الأسئلة أو جودة الطباعة.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، أنه قد تم تجهيز المدارس المخصصة للجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الولايات بكافة الوسائل الصحية، وتعقيم اللجان قبل وبعد نهاية كل جلسة امتحانية وتسلم جميع الطلاب الكمامات والمطهرات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، وتم الكشف على الطلاب بجهاز الحرارة، وفى حالة ظهور أى أعراض سوف تستخدم كافة الإجراءات الصحية ويتم إثبات ذلك من خلال السادة رؤساء اللجان للحفاظ على حقوق الطلاب وفقًا لما تم إتباعه بجمهورية مصر العربية.

وجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة كورونا بالسودان، وبناء على التنسيق بين الوزارتين تم اعتماد جدول الامتحان لتبدء بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة السودانية مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التى اتبعت فى جمهورية مصر العربية فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بتقليل عدد الطلاب، وزيادة عدد اللجان الفرعية.

وتوفير كافة الإجراءات الصحية والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف الحرارة، لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذلك المنتدبين لأعمال الامتحانات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد

منذ 14 دقيقة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

هدف الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر رحيل محمد إبراهيم

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم" تعتمد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة المصريين بالسودان

18 قرارًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM)

بين ترقب وقلق.. طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يستعدون لامتحان اللغة العربية (صور)

طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية: اللغة العربية بداية مبشرة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:16 م

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

05:34 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

04:01 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟