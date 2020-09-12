في يوم ميلاده.. تعرف على خلافات خالد النبوي مع الفنانين

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يحتفل اليوم 12 سبتمبر الفنان خالد النبوي بيوم ميلاده، والذي كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنانة ريهام حجاج ومحمود حميدة.



حصل الفنان خالد النبوي على جوائز عديدة بسبب أعماله السينمائية والدرامية،حيث نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان "جوهانسبرغ"،وكان "النبوي" قد شارك في الفيلم الأمريكي "مملكة السماء" للمخرج ريدلي سكوت، حيث جسد دور أحد قادة جيش صلاح الدين.



شارك الفنان خالد النبوي في الفيلم الأمريكي، "Kingdom of Heaven" وذلك عام 2005 وهو للمخرج ريدلي سكوت.



ويفضل خالد النبوي عدم الإفصاح عن، تفاصيل حياته الخاصة والعائلية ولكنه متزوج وأنجب ولد يدعى زياد.



حدثت بعض المشادات بين خالد النبوي وأحمد عز حيث شارك مشهد له من فيلم "Kingdom of Heaven" وكتب قائلا: "لأ.. عملتها قبلك يا... بطلوا نحت بقى وكل واحد يخليه في ورقته"، في إشارة منه الى لوك عز الجديد الذي اطلّ به في مسلسل "أبو عمر المصري".



حدث خلاف بين خالد النبوي أيضا وأحمد السقا بسبب وضع المنتج سامي العدل اسم أحمد السقا بجانب اسمه حيث اعتبره بطل من أبطال العمل فعاد "النبوي" مطالبا بعدم وضع اسمه.



ورفض "النبوي" وضع اسمه في مسلسل "واحة الغروب" حيث أنه رأى أن يوضع اسمه أولا قبل منة شلبي.



