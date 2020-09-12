تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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حقق نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه فوزا بنتيجة هدف مقابل لاشئ على حساب نظيره مانشستر يونايتد وديا استعدادا للبريميرليج.

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المشاركة فى المباراة وصناعة هدف المباراة الوحيد الذي سجله المهاجم الجديد القادم من صفوف برنتفورد وينكز.

بينما شارك الظهير الأيمن الدولي المصري أحمد المحمدي فى المباراة بديلا من الدقيقة 75.

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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