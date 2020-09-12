نشرة حوادث "الفجر".. مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار في السطور التالية.

خلال أسبوع.. مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام

استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 335 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.


في لفتة إنسانية.. الداخلية توافق على التماس سجين لحضور تشييع جثمان والدته

وافقت وزارة الداخلية، على التماس أحد السجناء لحضور تشييع جثمان والدته بمحافظة المنيا.

وتم بتاريخ 11 الجاري الموافقة على الالتماس المقدم لخروج (أحد نزلاء سجن مركز شرطة دير مواس بالمنيا) من محبسه لتشييع جنازة والدته بمدافن العائلة بدائرة المركز حيث تم السماح للسجين المذكور بحضور مراسم تشييع الجنازة وإعادته لمحبسه عقب تلقي واجب العزاء.


الإدارية العليا تفصل معلم خبير تحرش بطالبات مدرسة ثانوي صنايع

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة المدرس (إ.م.خ) معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة شبرا التعليمية بعقوبة الإحالة إلى المعاش لأنه فى غضون عامى 2015 و2016 تحرش بمعظم طالبات المدرسة على نحو ممن وردت شهادتهن داخل المدرسة بوضع يده على بنطلونات الطالبات وملامسة أرجلهن.


عاجل.. المؤبد لـ"بديع" و11 اخرين في قضية اقتحام قسم العرب

قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".


طلبوا فدية مليون جنيه.. كشف ملابسات خطف طفل في الهرم

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات خطف طفل، وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، إذ تبين أن 7 أشخاص اختطفوا الطفل لعلمهم بثراء والده خلال عمل 2 من المتهمين لدى أسرته كسائقين.



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