السيسي يُتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:05 م
السيسي
السيسي
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المقرر اقامتها في يناير المقبل 2021.

وقال المتحدث الرسمى أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة.

ووجه السيسي بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا.

تعرف على مواعيد منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مرحلة المجموعات:
ستقام مباريات مرحلة المجموعات من 13 وحتي 19 يناير، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة ممثل أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير، ثم يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب التشيك يوم 16 من الشهر نفسه، بينما يواجه في الجولة الثالثة منتخب السويد يوم 18، وستقام مباريات المجموعة على صالة ستاد القاهرة.

الدور الرئيسي:
في حالة صعود منتخب مصر للدور الرئيسي ستقام مباريات هذا الدور في الفترة من 20 يناير وحتي 25 من الشهر نفسه، ويشارك في هذه المرحلة الـ24 منتخبًا المتأهلين من الدور الأول للبطولة.

كأس الرئيس:
بينما ستقام مباريات كأس الرئيس والذي يشارك فيها المنتخبات الثمانية التي لم تصعد للدور الرئيسي بالبطولة العالمية، وستقام مبارياتها في الفترة من 21 يناير وحتي 27 من الشهر نفسه لتحديد البطل.

دور الثمانية:
أما مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد ستقام يوم 27 يناير 2021.

الدور نصف النهائي:
ستقام مباريات الدور نصف النهائي لمونديال كرة اليد يوم 29 من شهر يناير.

نهائي المونديال:
  ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد يوم 31 يناير على صالة ستاد القاهرة الرياضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال اليد مصر كرة اليد عبد الفتاح السيسي السيسي أخبار الرياضة

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ 43 دقيقة

طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

هدف الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر رحيل محمد إبراهيم

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 18 ساعة

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

منذ أقل من ساعة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2019

الشوط الأول – مصر تتأخر أمام السويد 13-11 بمونديال اليد

منتخب مصر يسقط أمام السويد في مونديال كرة اليد 2019

ملخص مباراة - مصر 24 × 27 السويد | كأس العالم لكرة اليد

اتحاد اليد : مصطفى مدبولي رئيسا للجنة المنظمة لمونديال ٢٠٢١

عاجل - مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

05:34 م

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

05:16 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟