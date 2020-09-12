عمر كمال وحسن شاكوش يحييا حفلاً غنائياً بلبنان في هذا الموعد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحيى مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش ، حفلاً غنائياً  ضمن حفلات الصيف في لبنان ، الفترة المقبلة من 29/9 إلي 10/5 ، وسيقدم عمر كمال وحسن شاكوش خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل" و "شيكولاته سايحة جوه كيك"

وأعلن عمر كمال عن ذلك من خلال بوست له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : حفلات لبنان من يون 29/9:10/5 .

وأقاما عمر كمال وحسن شاكوش عدة حفلات خلال الأيام الماضية بإحدى الفنادق الكبرى بتونس، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور التونسي، كما حضرت الحفلة الإعلامية التونسية عائشة عثمان مقدمة برنامج "عائشة شو" وزوجها المنتج أيمن بوجبل، والفنان التونسي أمين الدزيز، وعدد آخر من نجوم المجتمع التونسي.

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