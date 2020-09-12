مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوي لدعم متضرري السودان (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع الـ "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم الدعم لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة.





وأوضح الفيديو، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية.





وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.





وأعرب المسئولون في دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد في أصله جسر للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان.





يأتي ذلك انطلاقًا من دور مصر المحوري باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء خاصة في أوقات المحن والأزمات.





وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، عن تعازيه لأهالي ضحايا السيول والفيضانات في السودان.





وكتب "السيسي"، عبر صفحته: "خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات".





وأضاف: "وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".





وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا قالت فيه: "استنادًا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط شعبي وادي النيل ووحدة المسار والمصير التي تجمع بين مصر والسودان، تُعرب مصر عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.



