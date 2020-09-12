تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند 4.6 مليون بعد ارتفاع قياسي

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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 4.6 مليون بعد زيادة قياسية بلغت 97570 حالة جديدة في غضون 24 ساعة.



ووفقًا "لإنديا توداي"، أبلغت الهند اليوم السبت عن 1201 حالة وفاة أخرى، مما رفع عدد القتلى إلى 77472.



تتزايد الإصابات في الهند بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم وهي ثاني أكثر الدول تضررًا بعد الولايات المتحدة.



ويقول الخبراء إن الاختبارات الهندية المحدودة والمقيدة أخفت العدد الفعلي حتى مع زيادة الاختبارات اليومية إلى أكثر من مليو

ن.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من ثلاثة أرباع حالات COVID-19 المبلغ عنها قد تعافت أو خرجت من المستشفى.



وبلغ معدل التعافي في البلاد 77.7 بالمئة.



وقالت الوزارة "الفجوة بين نسبة الحالات المتعافية والحالات النشطة تتسع بشكل تدريجي".



وفي الوقت نفسه، تجاوزت الحالات في ولاية ماهاراشترا الغربية، موطن العاصمة المالية مومباي، مليون حالة مع استمرار انتشار الفيروس بلا هوادة في المناطق الريفية والحضرية.



ولاية ماهاراشترا هي الولاية الأكثر تضررًا مع أكثر من 28000 حالة وفاة من COVID-19. لم يكن الفيروس أكثر فتكًا في أي مكان من ولاية ماهاراشترا، حيث قتل 2.8 في المائة من المصابين بعدوى مؤكدة، وهو أعلى بكثير من معدل الوفيات الوطني البالغ 1.7 في المائة تقريبًا.



لقد كان الوباء مدمرًا اقتصاديًا للهند، وانكمش اقتصادها بنحو 24 في المائة في الربع الثاني، وهو الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى في العالم.