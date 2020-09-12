كلوب يشيد بالفرعون قبل ضربة البداية في الدوري الإنجليزي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
Advertisements
تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكن لصلاح تحطيمه".

وتابع:" الطريقة التي نلعب بها يمكنها أن تساعده، داخل وخارج الملعب".

وأتم:" لا يستخدم الجميع الطريقة التي يتبعها هو، نحن بحاجة إليه وهو في أفضل مزاج، ليظهر ما أظهره سابقًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رياضة الجوله الاولى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ ساعتين

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ ساعتين

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ 41 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنقاذ صالح جمعة بعد أزمة "حادث الزمالك"

منذ أقل من ساعتين

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ أقل من نصف ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

03:31 م

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

02:57 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟