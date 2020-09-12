المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك

يسعى مسؤولو نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويبحث عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن مدافع شاب لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم الجديد، ويعد محمد عبد السلام أبرز المرشحين للانتقال للفريق.





وتنتظر إدارة المقاولون معرفة موقف اللاعب من الانضمام إلى الفريق، لفتح خط المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، لبحث إمكانية حسم الصفقة، في ظل الأنباء التي تتردد عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء.





ومن المتوقع ان يبدى اللاعب رغبته في الانتقال لصفوف المقاولون العرب، لضمان التواجد مع المنتخب الأوليمبى في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام المقبل، وخاصة أن اللاعب لا يشارك بصفة أساسية مع الزمالك.











