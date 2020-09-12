المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:27 م
الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم
Advertisements
يسعى مسؤولو نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبحث عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن مدافع شاب لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم الجديد، ويعد محمد عبد السلام أبرز المرشحين للانتقال للفريق.

وتنتظر إدارة المقاولون معرفة موقف اللاعب من الانضمام إلى الفريق، لفتح خط المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، لبحث إمكانية حسم الصفقة، في ظل الأنباء التي تتردد عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء.

ومن المتوقع ان يبدى اللاعب رغبته في الانتقال لصفوف المقاولون العرب، لضمان التواجد مع المنتخب الأوليمبى في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام المقبل، وخاصة أن اللاعب لا يشارك بصفة أساسية مع الزمالك.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عبد السلام المقاولون العرب الزمالك

أخبار تهمك

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ 38 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

منذ حوالي 3 ساعات

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ ساعتين

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 14 ساعة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ 37 دقيقة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعة و 20 دقيقة

المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك

منذ 34 دقيقة

آخرهم عزمي مجاهد.. 4 رياضيين مصريون لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا (تقرير)

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

02:24 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

12:53 م

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟