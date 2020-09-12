التضامن: الخدمة العامة إلزامية للتعيين بالقطاع الخاص قريبا (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 42 مجالا يمكن للخريج الاختيار منها لأداء الخدمة العامة، موضحة أن مدة الخدمة العامة 12 شهرا بجميع المجالات ولخريجي جميع المؤهلات العليا باستثناء خريجي كليات القطاع الطبي ومن يحصل على إعفاء مؤقت من الخدمة العسكرية.

وأضافت "أميرة أمين"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم السبت، أن الخدمة العامة اختيارية وليست إجبارية، ولا توجد غرامة على عدم أداءها، نافية ما تردد حول كون عدم أداء الخدمة العامة يمنع من السفر، معقبة: "الخدمة العامة مش جيش".

وتابعت مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمة العامة هي مسوغ تعيين لمن يرغب في التعيين في الحكومة وقطاع الأعمال والبنوك، موضحة أن القطاع الخاص حاليًا لا يشترط أداء الخدمة العامة للتعيين، ولكن في تعديل القانون ستصبح إلزامية للتعيين بالقطاع الخاص أيضًا، مشيرة إلى أن من يؤدي الخدمة العامة يحصل على شهادة معتمدة وشهادة خبرة.

ولفتت، إلى أن قانون الخدمة العامة تم تفعيله على خريجي المؤهلات العليا فقط، ولم يتم تفعيله على المؤهلات الفوق متوسطة والثانوية العامة وما في مستواها حتى الآن، وقد يتم تفعيلها خلال المرحلة القادمة.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الخدمة العامة بعد أن أعلنت وزارة التضامن تطبيقها على دفعة جديدة:

1- شروط وأحكام التكليف أولا الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج، صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته، وأن يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- المستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة صورتان الرقم القومي، صورتان من المؤهل الدراسي، صورتان من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، 3 صور شخصية، استيفاء الخريج نموذج (1خ ع) محددًا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

3- تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية بالوزارة وغيرها منها مبادرة حياة كريمة وبرنامج وعى وفرصة والمشروطية الصحية، مشروع 2 كفاية لمواجه الزيادة السكانية، ولا أمية مع تكافل، والتأمينات الاجتماعية، كما يشمل التكليف أيضا مشروع أطفال بلا مأوى، ورعاية الأيتام، أو الاسر البديلة، وفى مجال رعاية المسنين، وقطاعات بنك ناصر، وفى مجال محو الأمية وبرنامج تكافل وكرامة الخاص بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وفي مجال مشروعات الأسر المنتجة والتنمية الاجتماعية، وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، والنيابة الإدارية والنيابة العامة.

4- بعد استيفاء الأوراق والشروط يتمّ توزيع الخريج على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

5- يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين.

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