مدبولي: "التصالح ليس جباية.. واللي في المصلحة هيتعمل" (فيديو)
السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:59 م
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تطبق قانون التصالح عمليا، قائلا: "إحنا بنتعلم على الأرض مع التنفيذ.. التطبيق على الأرض أثبت أن في تحديات، ومش بنكابر، والحل أننا نراجع الوضع".
وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أنهم يراعون في تقييم مخالفات البناء البعد الاجتماعي، حيث أنه الثقل الأكبر، والتيسير على المواطنين، مضيفا أن الموضوع ليس جباية.
وأضاف أنهم كلما سيجدون تحديات ومشاكل على الأرض سيعملون على حلها، "معلقا: "هنشوف فين القرارات اللي في مصلحة المواطن وهتتعمل".
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