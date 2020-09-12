رئيس الوزراء يكشف سبب رفض الدولة مد فترة التصالح (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لا تزيل أي مبنى به إشغال لمواطن، معلقا: "طالما المواطن سارع وراح قدم طلب تصالح.. وقدم ورقه.. خلاص الموضوع مجمد، ولن يقترب أحد من المبنى الخاص به".

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أن الدولة ليست في حرب مع المواطن، وكل ما تستهدفه الدولة هو غلق هذا الملف، مضيفا: "لو قولنا هنمد فترة التصالح 6 شهور، هنمد سنة.. هيجروا ناس يطلعوا ببيت ويقولي قنن ليا الوضع".

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