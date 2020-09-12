رئيس الوزراء يكشف سبب رفض الدولة مد فترة التصالح (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لا تزيل أي مبنى به إشغال لمواطن، معلقا: "طالما المواطن سارع وراح قدم طلب تصالح.. وقدم ورقه.. خلاص الموضوع مجمد، ولن يقترب أحد من المبنى الخاص به".



