بعد وفاته بكورونا.. 10 معلومات لا تفوتك عن عزمي مجاهد أسطورة الكرة الطائرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:31 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
الفجر الرياضي
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رحل عن دنيانا اليوم السبت، عزمى مجاهد أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة ومدير إدارة المتابعة بالإتحاد المصري لكرة القدم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال وجوده بأحد المستشفيات.
وأعلن نجله أمير عزمي مجاهد النجم السابق لفريق الزمالك لكرة القدم،  وفاة والده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب: "ابويا في ذمة الله".

ويستعرض "الفجر الرياضي" 10 معلومات عن عزمي مجاهد بعد وفاته اليوم السبت بسبب فيروس كورونا:-

1- عزمي مجاهد من مواليد 15 أبريل لعام 1950 وكان أحد أساطير الكرة الطائرة في تاريخ مصر والنادي الزمالك.، وهو والد أمير عزمي مجاهد نجم ومدرب الزمالك السابق لكر ةالقدم.

2- شارك في العديد من البطولات الإفريقية والدورات الأولمبية مع منتخب مصر خلال مسيرته الرياضية، وحقق العديد من النجاحات والبطولات على كافة المستويات بالإضافة لعدد من الجوائز الفردية.

3- ويُعد مجاهد من أفضل لاعبي الكرة الطائرة في تاريخ مصر وإفريقيا، وحقق على مدار 16 عامًا مع الزمالك ومنتخب مصر  12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات إفريقية و3 بطولات عربية على مستوي المنتخب.

4- حصل نجم الزمالك الراحل على جائزة أفضل لاعب للكرة الطائرة في إفريقيا عام 1974، وكذلك حصل على جائزة أفضل لاعب في مصر عام 1976.

5- شارك "مجاهد"  في دورتين للألعاب الأولمبية مع منتخب مصر، كما شارك في بطولة كأس العالم واختير ضمن أفضل 10 لاعبين في البطولة عامي 1975.

6- اختير عزمي مجاهد ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر خلال عام 1978.

7- بعد اعتزاله الكرة الطائرة اتجه للعمل في مجال التدريب وتولي قيادة الزمالك ومنتخب مصر وحقق معهم كافة البطولات والألقاب المحلية والإفريقية.

8- حصل مجاهد على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية نظير ما حققه من انجازات ونجاحات لمصر خلال مسيرته الرياضية مع لعبة الكرة الطائرة.

9- تولي عزمي مجاهد منصب عضو مجلس إدارة النادي الزمالك خلال الفترة من 1996 وحتي 2005، كما شغل منصب السكرتير العام للقلعة البيضاء عدة سنوات.

10- عمل مديرًا للمركز الإعلامي بإتحاد الكرة المصري خلال السنوات الماضية، كما شغل منصب مدير إدارة المتابعة بالجبلاية، كما عمل في المجال الإعلامي وقدم بعض البرامج على القنوات الفضائية.

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