مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:53 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه التي ستدخل مباراته أمام نادي خيمناستيك، وذلك في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم السبت 12 سبتمبر، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.  

وجاءت قائمة فريق برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى: نيتو - بينا - تيناس. 

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - لينجليت - سيميدو - جوردي ألبا - اراخو - موريبا - ميراندا - فيربو. 

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج - ترينكاو - روبرتو - الينيا - كوتينيو - ريكي بويج - جوتشينا.  

خط الهجوم: ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - عثمان ديمبلي. 

يذكر أن فريق برشلونة يستعد لبداية الموسم الجديد، ويسعى لتحقيق البطولات هذا الموسم خاصة بعد خسارة جميع الألقاب في الموسم الماضي.

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