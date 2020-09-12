ننشر موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وإنهاء تكليفات قائدي المدارس (وزارة التربية والتعليم)





أعلنت لائحة الوظائف التعليمية مجموهة من الشروط من ضمنها أن يحصل كلاً من المعلمات والمعلمين على اختبار الرخصة المهنية، وذلك حتى يتمكن المعلم من الحصول على الترقية اللازمة بالإضافة إلى العلاوات السنوية، ومع ذلك فإنه يوجد عدد من التعديلات التي تعمل على كفاءة المعلم وقدرته التنافسيه بين أقرانه لمزيد من التقدم.





اختبار الرخصة المهنية

يعتبر اختبار الرخصة من الاختبارات المهمة التي يتم إجراؤها للمعلمين، حيث إنه من خلال هذا الاختبار يتم تحديد مدى كفاءة وخبرة المعلم بالإضافة إلى معرفتهم الإمكانيات التي يمتلكوها، وما يجب عليهم تطويره لرفع كفاءتهم وإيصال المعلومة إلى الطلاب بطريقة سهلة،يكون اختبار الرخصة على جزئين حيث يكون الجزء الأول عن التخصص، حيص وصل عدد التخصصات إلى 38 تخصص حتى وقتنا هذا، بينما يكون الجزء الثاني متعلق بالاختبار التربوي.





موعد تحديد امتحان الرخصة المهنية

لكل من يريد أن يحصل على رخصة الترخيص المهني، فإنه تم تحديد الموعد خلال شهر توفمبر القادم لعام 2020م وذلك كالآتي:-





- أن الفترة الأولى لموعد امتحان الرخصة يكون يوم 20 من شهر نوفمبر القادم لسنة 2020م.

- بينما الفترة الثانية لموعد امتحان الرخصة يكون يوم 19 من شهر مارس لسنة 2021م.

- من المقرر انتهاء الفترة الثانية لموعد الامتحان يوم 27 من شهر مارس لسنة 2021م.





معلومات حول الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين

بالنسبة للأفراد الذين اجتازوا امتحان الرخصة سيتم منحهم الرخصة بناءً على الآتي:-

أنه خلال ثلاث سنوات يلزم التسجيل في امتحان الرخصة.

أن هيئة تقويم التعليم سوف تعطي الرخصة بشكل رسمي لكلاً من المعلم المتقدم، والمعلم الممارس، والمعلم الخبير، وذلك على أن تكون درجاتهم في الامتحان كاللآتي:-





- أن يحصل المعلم المتقدم على درجات تتراوح بين 70 إلى 79 درجة.

- أن يحصل المعلم الممارس على درجات تتراوح بين 50 إلى 69 درجة.

- أن يحصل المعلم المتقدم على درجات أكثر من 80 درجة.



