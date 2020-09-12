رئيس الوزراء يحذر من مشكلة أكبر إذا استمرت التعديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لن يتم السماح بالبناء على قيراط واحد من الأراضي الزراعية مستقبلا، منوها بأنه لو استمر هذا النزيف قد نجد مشكلة حقيقية أننا "نجد أكلنا".





وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أن الكتل السكانية المخالفة وسط الأراضي الزراعية تحدي كبير، معلقا: "الأرض كلها باظت.. وتوصيل المرافق لهم صعب"، المتناثرات العمرانية تفسد الأرض بأكملها.



