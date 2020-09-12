رئيس الوزراء يحذر من مشكلة أكبر إذا استمرت التعديات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لن يتم السماح بالبناء على قيراط واحد من الأراضي الزراعية مستقبلا، منوها بأنه لو استمر هذا النزيف قد نجد مشكلة حقيقية أننا "نجد أكلنا".

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أن الكتل السكانية المخالفة وسط الأراضي الزراعية تحدي كبير، معلقا: "الأرض كلها باظت.. وتوصيل المرافق لهم صعب"، المتناثرات العمرانية تفسد الأرض بأكملها.

وعن قيم التصالح، أضاف أن هناك لجنة تقييم شبه مستقلة وتتكون من جهات مختلفة تتولى مهمة التقييم، حيث حدد القانون قيمة التصالح من 50 إلى 2000 جنيه كحد أقصى.

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