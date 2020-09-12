أبو ريدة ينعى عزمي مجاهد: رحم الله الأخ الطيب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
الفجر الرياضي
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نعى المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي "كاف" عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض. 

وقال أبوريدة في تدوينة عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله".

ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.



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