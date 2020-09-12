مدبولي عن التعديات: كان يمكن غض البصر.. ولكننا واجهنا من أجل المستقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أسهل شيىء على القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع ملف مخالفات البناء أن يغضوا النظر كما حدث على مدار العقود السابقة، معلقا: "ليه نزعل الناس، وخلي اللي بعدينا يجوا يواجهوا".





وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أن الدولة مهمومة بهذا الملف، وعلى الجميع التفكير كيف سيصبح الوضع إذا استمرت المخالفات، مؤكدا أنهم اقتحموا هذا الملف من أجل مستقبل مصر.



