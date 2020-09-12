محافظ القليوبية: المحافظة بها 175 ألف حالة تعدي
السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن البناء المخالف يعتبر تكريسا للعشوائية، مشيرا إلى عدد التعديات على الأراض الزراعية بالمحافظة تخطى 175 ألف حالة تعدي.
وأشار "الهجان"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية في حضور رئيس الوزراء، اليوم السبت، التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق الأجيال الحالية والقادمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على فرض سيطرتها لمواجهة هذا الملف.
وأضاف أن المحافظة تلقت 112 ألف طلب تصالح حتى الآن، منوها بأن البناء والخصوص أكثر مدن القليوبية تسجيلا لمخالفات البناء، مؤكدا أن حصيلة مبالغ التصالح في البناء توجه لدعم مشروعات البنية التحتية.
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