نصائح للأمهات.. الأغذية المناسبة للأطفال قبل الذهاب للمدرسة (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجهت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية وعلاج السمنة والنحافة، نصائحها في تغذية الأطفال، قائلًة إن الطفل يجب أن يتناول يوميا مشتقات الألبان كوجبة أساسية قبل الذهاب إلى المدرسة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن تناول الطفل مشتقات الألبان كوجبة أساسية تساهم في إمداده بالطاقة التي يحتاجونها على مدار اليوم.

وأوضحت، أن تعويض الفاكهة بالعصير أمر غير صحي خاصة مع عدم احتوائه على نفس القيمة الغذائية لثمرة الفاكهة.

وأشارت إلى أن المكسرات وتناول ملعقة عسل يوميا تعزز مناعة الطفل وتجعله أكثر نشاطًا، كما يجب إضافة بروتين في الوجبة الاستثنائية للطفل في فترة "الفسحة" على نشويات.

وفي سياق متصل، كشف رضا حجازي نائب وزير التعليم، تفاصيل الحصص المدرسية في العام الدراسي المقبل بعد تقليص أيام الحضور بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى إن البرامج التعليمية لم تعد رفاهية والحلقة في التليفزيون 45 دقيقة تعادل 4 حصص مدرسية، مؤكدا أن ما يقدم في التليفزيون مكمل لما يتلقاه الطالب في المدرسة.

وأشار "حجازي"، خلال لقائه ببرنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إلى أن الحصص التي يتلقاها الطالب في المدرسة لن تكون شرح دروس وإنما تطبيقات لما سمعه في التليفزيون، لافتا إلى أنه تم توزيع الحلقات على البرامج وسيتم إعادتها أكثر من مرة ومن لم يتمكن من سماعها عبر شاشة التليفزيون يمكنه سماعها من التلفزيون.

وأضاف أن هناك حصة للتربية الرياضية خلال اليومين الذي يذهب فيهما الطالب للمدرسة على أن يذهب لمراكز الشباب والرياضي باقي أيام الأسبوع وذلك تحت متابعة مدرس التربية الرياضية.

وأشار رضا حجازي نائب وزير التعليم، إلى أن مادة التربية الرياضية ستصبح مادة نجاح ورسوب في العام الدراسي الجديد.

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