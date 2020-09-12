صحيفة: الإمارات ساعدت على احتواء تداعيات الجائحة على الشعوب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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بات العمل الإنساني سمة ملاصقة لاسم الإمارات في جميع المحافل الدولية، حسبما قالت صحيفة البيان الإماراتية.

 

ولفت محمد بن راشد، إلى مجموعة مبادئ أرساها المؤسّس، أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق.

 

وكانت دولة الإمارات، كعادتها، سبّاقة في مد أياديها البيضاء، واحتواء تداعيات الجائحة على الشعوب، وكذلك الوقوف إلى جانب ضحايا الأحداث المأساوية المختلفة، كما حدث في لبنان أخيراً، وذلك انطلاقاً من دورها الحضاري، الذي يؤمن بأن النهج الإنساني «لغة مشتركة للتراحم بين البشر لا تعرف عرقاً أو ديناً أو هوية».

 

وفرض تفشي وباء «كورونا»، ظروف استثنائية، وخلف أزمة عالمية لم يسبق لها مثيل على مختلف الصعد.

 

فقد فتحت الدولة مطاراتها وجنّدت هيئاتها ومؤسساتها لتقديم العون والإغاثة والمساعدات الطبية، وأقامت المشاريع التنموية والمستدامة في عديد الدول المحتاجة، ولم تدخر جهداً لرفع الضرر عن الإنسان في كل مكان، حيث وصلت قيمة مساعداتها إلى 108 مليارات درهم في 5 سنوات، استفادت منها 42 دولة، وهي اليوم، كما يؤكد محمد بن راشد، مستمرة على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم.

 

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