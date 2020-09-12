إيسكو يعود وغياب هازارد وبيل عن تدريب ريال مدريد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
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أدى إيسكو ألاركون تدريبات منفردة اليوم الجمعة، على أرضية الملعب ضمن الجولة الأخيرة من تعافيه من إصابة التواء الكاحل التي لحقت به، وذلك في حصة تدريبية لم يتمكن خلالها مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من الاعتماد على كل من إدين هازارد وغاريث بيل اللذين تدربا داخل الصالة الرياضية.

ويواصل هازارد تدريبات الأحمال لتقوية الكاحل الذي خضع فيه لجراحة، بينما يواصل بيل تعافيه من آلام الركبة التي عانى منها عقب تلقيه ضربة قوية خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة.

كما غاب عن المران كل من سرخيو ريغيلون بسبب إصابته بالتواء في الكاحل أيضا، وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز للإصابة.

وأفادت مصادر من داخل النادي أن إيسكو شعر بتحسن في وقت أسرع مما كان متوقعاً ومن المحتمل مشاركته في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد المقرر لها 20 من الشهر الجاري أمام ريال سوسييداد

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