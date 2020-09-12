MBC تنشر تقريرا يشيد بالمستشار تركي آل الشيخ

نشرت قناة "MBC" تقريرا أشاد بالإنجازات التي أداها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خاصة في مجال الترفيه.







أشار التقرير إلى أن نحو 70% من أبناء المجتمع السعودي من الشباب، وبالتالي فإن توفير مناخ ترفيهي ورياضي لهم، يعتبر متنفسا مهما، وعمود الخيمة، في حياتهم.



ولفت إلى أن "آل الشيخ"، الذي كان سابقا مسؤولا عن هيئة الرياضة السعودية، استطاع توفير مسابقات رياضية على مستوى عالمي، في المملكة، وعندما تولى مسؤولية هيئة الترفيه استطاع استقطاب أهم الفعاليات العالمية.



وأكد "آل الشيخ"، أن المملكة التي استطاعت استضافة أهم وأبرز الفعاليات السياسية في العالم، بما فيها استضافة مؤتمرا حضره أهم قيادات العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستطيع تنظيم فعاليات عالمية في مجال الترفيه.



ولفت التقرير أيضا، إلى المواهب التي يتمتع بها "آل الشيخ"، مثل كتابة الشعر والأغاني العاطفية والوطنية، حيث غنى ولحن له أهم المغنيين والملحنين في الوطن العربي.

