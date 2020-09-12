شقيق "مجند القطار" يوجه طلب عاجل للمسؤولين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
شقيق مجند القطار
شقيق مجند القطار
نجلاء البسيوني
Advertisements
"كنت قاعد في الكشك لاقيت الجيران بيحكولى الموضوع".. بهذه الكلمات بدأ "محمد" شقيق المجند بطل واقعة القطار حديثه مع "الفجر"، متابعا: "وصل أخويا وقضى معنا أجازته ولم يخبرني عن الواقعة وبالصدفة روى أحدهم تفاصيل الواقعة، وشاهدنا مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "محمد"، أنهما يعيشان معا في ذلك منزل متواضع بعد وفاة والديهما، ويملكان كشك صغير "يسترزقان منه"، موضحا: "أخويا شاب متواضع وذو خلق، وحمل معي المسؤولية منذ صغره حيث كان يعمل معى في محل البقالة قبل دخوله الخدمة".

وعن انتشار مقطع الفيديو قال: "الفيديو ضايقني وتصرف الكمساري مع أخي غير لائق لمجند ترك أهله وعمله لقضاء خدمة للوطن"

أما عن السيدة "صفية" التي دفعت لشقيقة ثمن التذكرة، فعقب قائلا: "دمعت عند مشاهدة تعاملها مع شقيقي، ولوهله شعرت بأنها أمي، وموقفها موقف سيدة عظيمة من أصل طيب تستحق كل التقدير والاحترام".

وفى نهاية حديثه طالب من المسئولين الذين سارعوا لتكريم السيدة، بأن يساعداهما في تحويل "كشك البقالة" لمحل صغير يساعدهما على المعيشة.

هذا، وقررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، عدم تحصيل أي شيء من مجندي الجيش والشرطة، إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي.

وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي، يجب على الشخص إبراز ما يثبت شخصيته، وانتمائه لهاتين المؤسستين للحصول على هذه الميزة.

وأوضحت، أن ذلك يسري على استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.

وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زي القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزي العسكري، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمساري غير مسئول ورئيس قطار غير صالح، وتابع: "44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر في بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة.. رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هي من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندي يتعرض لهذا الموقف..هي أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصري.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة في كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجند القطار صفية أبو العزم سيدة القطار المجند الفجر السيدة صفية أبو العزم الإعلامى وائل الإبراشي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

آخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 7 ساعات

شقيق "مجند القطار" يوجه طلب عاجل للمسؤولين

منذ 41 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد واقعة سيدة القطار.. دعوى أمام القضاء الإداري ضد "كامل الوزير"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"النقل": وزارة الدفاع تدفع ثمن التذاكر مقدما سنويا

بعد واقعة "سيدة القطار".. شاهد قرار وزير النقل تجاه أفراد القوات المسلحة

زوج "سيدة القطار" عن الواقعة: "رفعت راسنا" (فيديو)

بعد واقعة سيدة القطار.. 4 قرارات مهمة لوزير النقل

دوروا على المجند والمصور.. طلب جديد من سيدة القطار

بكري: تصريحات وزير النقل عن سيدة القطار حصدت مليون مشاهدة (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

11:28 م

شقيق "مجند القطار" يوجه طلب عاجل للمسؤولين

06:40 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

04:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟