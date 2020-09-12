عمرو أديب يفتح النار على قطر بسبب واقعة سيدة القطار (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على واقعة سيدة القطار، إن جماعة "الإخوان بقالهم أسبوع بيصرفوا ويعملوا هاشتاجات.. وتيجي الست صفية تسيطر على كل ده".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "صفية دي إعصار.. واحد قطري كاتب هي إيه حكاية صفية دي، بس هو مش هيفهم لسببين أولهم أن قطر معندهاش قطار، ولا عندهم جيش".

وتابع: "الست صفية صحتنا، وقالت لينا مصر جميلة.. ربنا يبارك ليها"، مشيدا بسلوك المجند، مؤكدا أنه نموذج للعسكري المصري، منوها بأن هذا الموقف ذكره بمشهد في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، معقبا: "وقتها مكنش في صفية بس دلوقتي موجودة لأنه جيش منتصر.. شكرا حاجة صفية".

وفي سياق متصل، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسرى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فى بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع:"هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندى يتعرض لهذا الموقف..هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى..وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

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