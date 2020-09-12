تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)

كشف اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير المربع بالكامل لعدد 5 شوارع وحديقة، بالإضافة إلى تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب بالمربع وتوصيل المنزلية.





وأوضح "عقل"، أنه سيتم عمل أماكن انتظار للسيارات تخدم سكان المربع، وحنفية حريق للحماية المدنية لحالات الحرائق والطوارئ، بالإضافة إلى مراجعة وصيانة كافة الإنارة بالمربع.



