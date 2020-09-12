تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
حي النزهة
حي النزهة
إسماعيل منطاوي
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كشف اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير المربع بالكامل لعدد 5 شوارع وحديقة، بالإضافة إلى تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب بالمربع وتوصيل المنزلية.

وأوضح "عقل"، أنه سيتم عمل أماكن انتظار للسيارات تخدم سكان المربع، وحنفية حريق للحماية المدنية لحالات الحرائق والطوارئ، بالإضافة إلى مراجعة وصيانة كافة الإنارة بالمربع.

جاء ذلك، بالتعاون مع مديرة الطرق المهندسة ولاء إسماعيل ومديرة الإنارة المهندسة هالة محمود والمهندس أسامة محمد مدير حدائق النزهة، ومديري الإشغالات وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي لتطوير ورفع كفاءة المنطقة الثالثة ومساكن مصر للتعمير بالشيراتون.

محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان
في سياق منفصل، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يوم الأربعاء، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والأسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.

وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.

بلغت نسبة تنفيذ المصنع 95%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجاري.

كما زار محافظ القاهرة، خلال الجولة، عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق).

وشملت أعمال التطوير، إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.

بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.

تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأتوستراد، بعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي.

تتكون المنطقة، من 3 مناطق (كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان) على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.
تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)
تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)
تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)
تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)
تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)
تعرف على تفاصيل تطوير المنطقة الثالثة بمساكن شيراتون (صور)

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