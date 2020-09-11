وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 135 لقاحا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مضيفة: "بالنسبة لـ7 لقاحات الذين وصلوا للمرحلة الثالثة تعاونا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وغدا سنبدأ ندشن المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".



وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أنه بداية من الغد سيدعون المتطوعين حتى يجروا عليهم اختبارات نوعين من اللقاحات، مضيفة: "دول لقاحين تبع شركة صينية بتعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال ومن الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات".



وأضافت وزيرة الصحة والسكان أنه بداية من غدا السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا فى بعض الدول التى أجرت التجارب السريرية.



وتابعت وزيرة الصحة: "شكلت بقرار وزيرة الصحة مجموعة عمل قومي من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة".



ونوهت إلى أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطى مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

