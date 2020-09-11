عامل محارة حاصل على 96% بالثانوية: أتمنى منحة لدراسة الطب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال يوسف أحمد عامل محارة وحاصل على مجموع 96% في امتحانات الثانوية العامة، إنه يتمنى الحصول على أي منحة لدراسة الطب، مشيرًا إلى أنه يعمل في العطلات الصيفية لمساعدة والده على تدبير مصروفات الدروس.

وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أنه تلقى اتصالات كثيرة تعرض عليه بعض التبرعات المادية، لكنه رفضها وأكد أنه لا يرغب إلا في الحصول على منحة لدراسة الطب.

وتابع: "سألتحق بالمعهد الفني للتمريض لأنني أتمنى أن أكون قريبًا من ممارسة الطب"، مشيرًا إلى أن أسرته تتكون من أب وأم وجدة و3 أشقاء له يعيشون في نفس الوحدة السكنية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد.

- المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان.
- فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى.
- الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة.
- 3أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.
- رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.
- المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط.
- سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة.
- الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل.
- الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية.
- تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة.
- سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش.
- إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية فى أغسطس.
- سيتم احتساب المجموع الأعلى للطلاب.
- لن يحصل طالب على الدرجات النهائية.
- لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات.
- التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020،2021 علمى علوم ورياضيات.
- إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل.
- المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب.
- الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية.
- وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية.
- تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة.
- عودة هيبة المدرسة والمعلم.
- لا عودة للدورس الخصوصية.
- بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.
- بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.

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