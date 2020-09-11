محمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن مرشد "الإرهابية" الجديد (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:43 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
شيماء حسن
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أكد الإعلامي محمد موسى، على وجود مشكلات وانشقاقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بعد القبض على محمود عزت.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، "اليوم اللي اتقبض فيه على مرشد الإخوان الإرهابي محمود عزت، أنا طلعت عليكم وقلت لكم أن فيه معلومات مسربة من داخل تنظيم الإخوان الإرهابي".

وتابع "ومن هذه المعلومات أن هناك مشاكل وانشقاقات بدأت في نفس يوم القبض على الإرهابي محمود عزت، والانشقاقات دي بسبب تنافس الإرهابي الهارب محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان الإرهابية وبين إبراهيم منير، اللي أنا قلت لكم أنه هيتم اختياره مرشد للجماعة".

واستطرد "الأسس التي تم عليها اختيار الإرهابي إبراهيم منير من ضمنها أنه هو النائب الثالث لمرشد الجماعة الإرهابية، وبعد سجن خيرت الشاطر النائب الأول، ومحمود عزت النائب الثاني، أصبح الدور على إبراهيم منير، وده السبب الأول".

وأردف محمد موسى: "السبب الثاني أن إبراهيم منير كان المتهم رقم 30 في المجموعة الثانية ضمن قضية تنظيم 65، الذي أسسه سيد قطب، وينتهج أفكار التكفير وجاهلية المجتمعات وتوظيف العنف لتحقيق أهداف التنظيم الإخواني، أما السبب الثالث أن اختيار إبراهيم منير كان بتوصية من الإرهابي محمود عزت اللي تم القبض عليه الأيام الماضية، ورابعا أن إبراهيم منير هو المسئول عن كافة ملفات الجماعة الإرهابية بالخارج منذ عدة سنوات، وهو حلقة الوصل بينهم وبين بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية اللي بتخطط للجماعة الإرهابية كل مخططاتها".

واستكمل "موسى": "السبب الخامس هو أن معظم أموال الجماعة الإرهابية المهربة للخارج تحت أيد وتصرف إبراهيم منير، كما أن السبب السادس هو أن "منير" سيكون مديرا للجماعة لمدة 3 أشهر فقط، لأن المرشد الحقيقي "اللي هيدير الجماعة موجود هنا في مصر، هعلن اسمه في الوقت المناسب، واللي بيحصل ده عبارة عن مناورات بيعملها التنظيم الإرهابي لصرف النظر عن المرشد الحقيقي".

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