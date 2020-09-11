محافظ الإسكندرية: "هستلم ملف التصالح لو فيه صورة البطاقة فقط" (فيديو)

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بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، برسائل طمأنة إلى الموطنين المخالفين للبناء والمتخوفين من ارتفاع قيمة التصالح، لافتا أن هناك مهملة شهرين للتقدم للتصالح على هذه المخالفات.



وأضاف "الشريف" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، ندرس تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة مرة أخرى.



وأضاف، "مش هنخرج الناس من بيوتها ولكن يجب عليهم التقديم للتصالح على هذه المخالفات حتى ولو بتقديم بصورة البطاقة على أن يستكمل باقي الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة في وقت لاحق".



وفي ذات السياق قال محافظ الإسكندرية، إن التصالح في مخالفات البناء يصب في مصلحة المواطن من أجل أن يعيش حياة مستقرة، لافتا أن أسعار الوحدات السكنية المخالفة ستتضاعف قيمتها عقب إنهاء إجراءات التصالح.



وأضاف "قيمة التصالح التي يدفعها المواطن تعود بالنفع عليه في صورة خدمات عامة تقدمها الدولة للمواطنين، البينة التحتية لمحافظة الإسكندرية تعاني التهالك وتحتاج إلى صيانة.



وتابع "شكوى انقطاع المياه والكهرباء تتزايد بشكل كبير، بالإضافة إلى سوء حالة الصرف الصحي بالمحافظة"، لافتا إلى أن البنية التحتية لا تستوعب كمية المخالفات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية وتطويرها يحتاج إلى مصروفات كبيرة جدا.



