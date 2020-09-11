الجنيه الاسترليني يلحق بالدولار الأمريكي ويحقق خسائر أمام الجنيه المصري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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واصلت العملات الأجنبية تسجيل خسائر أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع هبوط سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات هذا الأسبوع ، و تأكيد  طارق عامر محافظ البنك المركزي  إصرار مجلس إدارة البنك  على  تحقيق الذين  يملكون الجنيه أكبر مكاسب على حساب العملات الأخرى.

 

وسجل الجنيه الإسترليني، خسائر بقيمة 0.57 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات هذا الأسبوع ليصل إلى 20.37 جنيه للشراء و 20.50 جنيه للبيع مقارنة مع مستويات حققها 20.94 جنيه للشراء و 21.07 جنيه للبيع في بداية الأسبوع.

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الجنيه الاسترليني

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