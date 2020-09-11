عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:22 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لتهنئته على خطوة السلام التاريخية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن خطوة السلام ستفتح آفاق السلام والتسوية الشاملة بشأن القضية الفلسطينية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".

وكان علق الرئيس السيسي على البيان الثلاثي من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وأضاف "وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

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ملك البحرين السيسي السلام اسرائيل

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