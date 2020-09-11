محمد موسى: الإرهابية تسعى بقوة لتأليب الرأي العام في مصر (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:12 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأدواتهم الإعلامية وأنصارهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يحاولوا من وقت لآخر افتعال أزمة جديدة وصراع بسبب هدم المساجد المقامة على أراضي مغتصبة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة "الجماعة الإرهابية تسعي لاستغلال ملف المساجد لنشر ادعاءات وأكاذيب لا علاقة لها بالواقع لتأليب الرأي العام".

وتابع "استغلت الجماعة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لادعاء إغلاق المساجد، واستغلت إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء بزعم هدم بيوت الله".

وفي وقت سابق، قال الكاتب والمفكر، مختار نوح، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن القيادي الإخوان محمود عزت كان بمثابة البنيان النفسى الذي تعتمد عليه جماعة الإخوان، وتعلق عليه آمالها، لافتا إلى أن الجماعة تعتمد على الشخص وليس الفكر، وهذا ما زرعه مؤسسها حسن البنا فى عقولهم، مشيرا إلى أن لا يوجد بديل لمحمود عزت داخل الجماعة حتى الآن.

وأضاف نوح، إن نفاق قنوات الإخوان وصل إلى محاولة التضحية بحياة بلد بأكملها، لافتَا إلى أن إبراهيم منير موقفه معزز لأخذ مكان محمود عزت لصلاته وعلاقاته مع المخابرات البريطانية أما محمود حسين فلا يصلح لأصوله الفلسطينية ولكن يمكن أن يقدم بديل، والتنظيم انتهى في 2019.

وتابع: "الفكرة ليست إسلامية ولكنها تأخذ ستارا إسلاميا وهذا العام يشهد انقشاع الستار الديني وظهور الوجه الحقيقي".

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.

وتشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.

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الخلافات الداخليه الإعلامي محمد موسى الإخوان ابراهيم منير

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