باطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث تألقت "صبري" في الصورة وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية بلوزة ستان باللون البمبي الهادئ، مع جيب باللون الأوف وايت يتناسب مع لون بشرتها البرونزي، مرصعة بالفصوص الذهبية.

في سياق منفصل، تداول رواد موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020.

وجاء سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020 كما هو وارد في إخطار الترخيص بسعر 6 ملايين و133 ألفا و545 جنيها، وجاء سعر الإفراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري.
باطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري
باطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

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