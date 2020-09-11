عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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اناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة حالة المصابين جراء حادث بالطريق الصحراوي الشرقي - طريق الجيش – مدخل الشيخ فضل، وذلك لتصادم سيارة ملاكي بميكروباص، مما أسفر عن إصابة 22 شخصا.

اطمأن نائب المحافظ، على الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام.

وبالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية تبين خروج 18 شخصًا من المصابين بعد تلقيهم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة وباقي الأشخاص جاري استكمال العلاج حتى يتم تماثلهم للشفاء.

وعلي جانب آخر، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز سمالوط.

رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد سيد رئيس مركز سمالوط.

شهد المركز اقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خلال يوم الجمعة، وتابع المحافظ خلال جولته الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، من التسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق، وبعد ذلك يتم استيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهرين، كما تابع المحافظ تنفيذ التوجيهات التي أصدرها للتيسير على المواطنين من خلال توفير استراحات للانتظار، منعا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز.

كما التقى المحافظ، بالمواطنين المتواجدين داخل المركز التكنولوجى لمركز سمالوط، واستمع إلى شكواهم، ووجه بحلها، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفة.

وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 1572020، هو يوم الثلاثاء الموافق 1592020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020
وأضاف المحافظ، إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.

وكان المحافظ، قد أصدر كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مشددا فيه علي قبول طلب التصالح من المواطن أيًا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح، والتأكيد علي قبول طلب التصالح من كل له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أيًا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )
عاجل.. إصابة 22 شخصا في حادث سير بالمنيا (صور )

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مخالفات البنا محافظة المنيا حادث سير المنيا الشيخ فضل

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