بيراميدز يُحدد شروط انتقال نجمه إلى الأهلي









حدد مسؤولو نادي بيراميدز شروطهم، لرحيل البوركيني إيريك تراوري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية الجارية.





رحيل تراوري للأهلي في الميركاتو الصيفي





كشف مصادر داخل نادي بيراميدز عن موافقة إدارة النادي السماوي على انتقال إيريك تراوري، إلى الأهلي، بشرط انتقال أحمد الشيخ جناح الأحمر، إلى قلعة استاد الدفاع الجوي، مع الحصول على مقابل مادي.





وأضافت المصادر أن إيريك تراوري، طلب من مسئولي بيراميز الموافقة على الانتقال إلى الأهلي، وهو ما تم الترحيب به، ولكن بعد تحقيق أهداف النادي من عائد بيع اللاعب.





وينتظر مسؤولي بيراميدز وصول العرض الرسمي من النادي الأهلي، لبدء الدخول في مرحلة حسم إبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال الميركاتو الصيفي.



