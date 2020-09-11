بيراميدز يُحدد شروط انتقال نجمه إلى الأهلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:30 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
Advertisements


حدد مسؤولو نادي بيراميدز شروطهم، لرحيل البوركيني إيريك تراوري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية الجارية.

رحيل تراوري للأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف مصادر داخل نادي بيراميدز عن موافقة إدارة النادي السماوي على انتقال إيريك تراوري، إلى الأهلي، بشرط انتقال أحمد الشيخ جناح الأحمر، إلى قلعة استاد الدفاع الجوي، مع الحصول على مقابل مادي.

وأضافت المصادر أن إيريك تراوري، طلب من مسئولي بيراميز الموافقة على الانتقال إلى الأهلي، وهو ما تم الترحيب به، ولكن بعد تحقيق أهداف النادي من عائد بيع اللاعب.

وينتظر مسؤولي بيراميدز وصول العرض الرسمي من النادي الأهلي، لبدء الدخول في مرحلة حسم إبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال الميركاتو الصيفي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تراوري بيراميدز الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبحث تدعيم الجبهة اليمني في الميركاتو الصيفي بثنائي خطير

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ 41 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته بعد انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعة و 12 دقيقة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب أكثر من نجم بيراميدز

الأهلي يحدد بديل فتحي في الموسم المقبل

بيراميدز يحدد سعر نجمه لبيعه للأهلي أو الزمالك

الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل أزارو في الصيف

بيراميدز يُحدد شروطه للإستغناء عن بكار ودونجا وبكري للزمالك

الشيخ يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. وفايلر يحدد شرطه لإتمام الصفقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

08:03 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟