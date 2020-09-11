الأهلي يبحث تدعيم الجبهة اليمني في الميركاتو الصيفي بثنائي خطير

يخطط مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.









الأهلي يفاضل بين ثنائي لاختيار خليفة أحمد فتحي





استقر مسؤولو النادي الأهلي، على تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، في مركز الجبهة اليمني، لاسيما بعد فشل مفاوضات تجديد عقد احمد فتحي وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.









من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن إدارة الكرة بحصرت اختياراتها في 2 لاعبين فقط لتدعيم الجبهة اليمني خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.









وأوضحت المصادر أن الاعبين هما رجب بكار نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل المعار هذا الموسم لنجوم المستقبل.









وأتمت المصادر أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل في مرحلة التفاوض مع أنديتهما لإنهاء الأمر قبل تكثيف المفاوضات لضم أيا منهما.