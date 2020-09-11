الأهلي يبحث تدعيم الجبهة اليمني في الميركاتو الصيفي بثنائي خطير

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
يخطط مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.


الأهلي يفاضل بين ثنائي لاختيار خليفة أحمد فتحي 

استقر مسؤولو النادي الأهلي، على تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، في مركز الجبهة اليمني، لاسيما بعد فشل مفاوضات تجديد عقد احمد فتحي وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.


من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي،  أن إدارة الكرة بحصرت اختياراتها في 2 لاعبين فقط لتدعيم الجبهة اليمني خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت المصادر أن الاعبين هما رجب بكار نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل المعار هذا الموسم لنجوم المستقبل.


وأتمت المصادر أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل في مرحلة التفاوض مع أنديتهما لإنهاء الأمر قبل تكثيف المفاوضات لضم أيا منهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الميركاتو الصيفي بثنائي خطير الاهلي احمدفتحي

أخبار تهمك

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ ثلث ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته بعد انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ 43 دقيقة

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبحث تدعيم الجبهة اليمني في الميركاتو الصيفي بثنائي خطير

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تعرف على نجوم شمال إفريقيا المُرشحين للإنضمام للأهلي والزمالك (تقرير)

المقاولون يفاضل بين 4 لاعبين من الأهلي لإدخالهم في صفقة طاهر محمد طاهر

كارتيرون يرفض ضم «نجم المصري» في الميركاتو الصيفي

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم بيراميدز

فايلر يرحب برحيل أحمد الشيخ في الميركاتو الصيفي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

08:03 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟